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“PONDRÉ CANDADO PERMANENTE”; PEDRO PÁRAMO DENUNCIA DAÑOS A SU PROPIEDAD Y AMENAZAS DE MUERTE EN ZINÁPARO

Escárcega.- En respuesta a las acusaciones que han hecho vecinos de Zináparo en su contra, el ejidatario Alfredo Páramo afirmó que los señores que están tratando de pasar son conflictivos y han causado muchos problemas tanto a él como a dueños de otras parcelas, ante lo cual pondrá candado de manera permanente para proteger su propiedad.

Subrayó que su postura es para proteger su propiedad, pues le han matado animales, lo cual ha denunciado ante la Vicefiscalía General de Justicia, donde hay varias carpetas de investigación en curso.

Alfredo Páramo aclaró que no se presentó ante la Procuraduría Agraria hace unos días porque no quiere confrontaciones directas con ellos, ya que muchos son adictos a las drogas y algunos tienen antecedentes penales en Campeche. Además, dijo que hay amenazas de muerte contra su persona.

Han roto ocho candados, pese a que el ejido autorizó que los colocara en su momento, subrayó, y advirtió que en asamblea expondrá los motivos por los cuales pondrá el candado de manera permanente.

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