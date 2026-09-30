HAY ELEMENTOS PARA JUDICIALIZAR LAS DETENCIONES DE AREMI Y ELOY Y VINCULAR A PROCESO A LOS RESPONSABLES: ABOGADO

-“INFLUENCIA DE UN NIVEL DE GOBIERNO LO EVITARÍA”, ADVIERTE

San Francisco de Campeche.- A un año de las detenciones ilegales de la activista Aremi Gasca, fundadora de la Ley Sabina en Campeche, y de Eloy Romero Acuña, del Frente Nacional por las 40 Horas, ocurridas el 28 de septiembre de 2025 durante una manifestación frente al Congreso del Estado, el abogado Miguel Carrillo informó que la carpeta de investigación cuenta ya con elementos suficientes para judicializar el caso y lograr una vinculación a proceso contra los servidores públicos responsables.

Explicó que la denuncia se inició por amenazas, lesiones y abuso de autoridad; posteriormente, se amplió por privación ilegal de la libertad. Adelantó que el próximo 1 de octubre solicitará nuevos actos de investigación y que la denuncia se ampliará para incluir el delito de aprehensión ilegal, lo que elevaría las posibles sanciones para los implicados.

El asesor jurídico señaló que ya se han recabado los datos de prueba necesarios y propuesto las diligencias correspondientes, por lo que consideró que el Ministerio Público tiene elementos suficientes para judicializar la carpeta; de lo contrario, demostraría una deficiencia derivada de la influencia de algún nivel de Gobierno que no quiera que el caso dé resultados.

Miguel Carrillo subrayó que la responsabilidad de ejercer la acción penal recae en el Ministerio Público, por lo cual exigió que su trabajo no se vea influido por intereses políticos o instrucciones superiores.

Asimismo, criticó que el Gobierno no invierta en suficientes ministerios públicos para evitar que las carpetas permanezcan atrasadas durante tanto tiempo y que los actos de investigación se prolonguen, lo que afecta la procuración de justicia.