MARCELA MUÑOZ NIEGA DISTANCIAMIENTO: PABLO GUTIÉRREZ YA HABÍA EXHIBIDO Y SEÑALADO FALLAS EN SEGURIDAD

La secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, negó que exista distanciamiento con la Policía Municipal de Carmen y aseguró que las corporaciones mantienen coordinación en Carmen, Sabancuy e Isla Aguada.

Muñoz Martínez afirmó además que Carmen es el municipio al que más se le ha invertido en materia de seguridad y que es donde más se nota el trabajo realizado.

Sin embargo, el exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, ya había exhibido y señalado meses atrás cuestionamientos sobre el manejo de las estrategias de seguridad en el Estado. Afirmó que se generaban “cortinas de humo”, información a modo y señalamientos hacia otros actores para deslindar responsabilidades.

También rechazó los señalamientos contra la Policía Municipal de Carmen y sostuvo que era falso que la corporación operara de manera segmentada por cuadrantes, luego de que desde la Secretaría de Seguridad se cuestionara su funcionamiento.

Mientras Marcela Muñoz asegura que no existe distanciamiento con la Policía Municipal y destaca la inversión destinada a Carmen, Gutiérrez Lazarus ya había señalado públicamente diferencias y cuestionamientos sobre la estrategia estatal de seguridad y la forma en que se responsabilizaba al municipio por los índices delictivos.