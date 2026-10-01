BACHES, CULPABLES DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: MARCELA MUÑOZ

En un intento por desviar la atención ante la preocupación y miedo que infunden los hechos violentos que se registran tanto en la ciudad capital como en otros Municipios, la jefa de la Policía Estatal, la guanajuatense Marcela Muñoz, señaló que lo más grave en la percepción de inseguridad es el tema de los baches en calles y avenidas.

Ante representantes de los medios de comunicación, la funcionaria afirmó que “no estamos punteando en el tema de percepción sobre seguridad, pero si tenemos ventanas rotas hasta a mí me da miedo salir, y si la calle está oscura cuando llueve estoy segura que mi carro caerá en un bache que casi se voltea”.

Me quedo impactada por cuántos carros parados, y no por el tema de que el agua sube, sino porque hay muchos baches, añadió Marcela Muñoz, y culpó una vez más a las redes sociales de los señalamientos sobre inseguridad derivada de los hechos violentos.