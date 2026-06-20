“ESTUDIO MARTE” REINCIDE EN LA EXHIBICIÓN DE DETENIDOS PESE A RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

**POLICÍAS DE MARCELA MUÑOZ VUELVEN A FILTRAR FOTOS

Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche emitiera una medida cautelar contra Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), por presuntas malas prácticas en el trato a personas detenidas, la página digital Estudio Marte, identificada por su cercanía con la funcionaria, volvió a difundir imágenes de un ciudadano asegurado antes de que exista una resolución sobre su situación jurídica.

La publicación corresponde al caso de un hombre retenido en un establecimiento comercial y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Aunque en el texto se incluye la aclaración de que toda persona se presume inocente hasta que una autoridad determine lo contrario, las imágenes difundidas permiten identificar visualmente al involucrado.

La situación revive los señalamientos realizados por la Comisión de Derechos Humanos durante una investigación iniciada tras la detención de un periodista el 14 de junio de 2026, quien denunció haber sido esposado, trasladado al Juzgado Cívico y mantenido durante aproximadamente 25 minutos en el exterior del inmueble antes de ser ingresado formalmente.

Como parte de las diligencias, el organismo revisó publicaciones difundidas por Estudio Marte y encontró 78 publicaciones en las que aparecían 92 personas detenidas. De acuerdo con la investigación, las fotografías fueron tomadas en el exterior del Juzgado Cívico y mostraban a ciudadanos esposados o bajo mecanismos de aseguramiento.

El análisis jurídico concluyó que estas prácticas podrían vulnerar derechos fundamentales como la dignidad humana, la privacidad, la protección de datos personales, la presunción de inocencia, la integridad personal y el debido proceso. Asimismo, la Comisión consideró que podrían existir incumplimientos en la obligación de poner de manera inmediata a disposición de la autoridad competente a las personas detenidas.

La difusión de nuevas imágenes de ciudadanos asegurados vuelve a colocar bajo escrutinio prácticas que ya fueron observadas por la Comisión de Derechos Humanos y que forman parte de los señalamientos que motivaron la medida cautelar dirigida a Marcela Muñoz Martínez y a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.