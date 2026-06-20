MORENA DERROCHA DINERO PÚBLICO EN CAMPAÑA ANTICIPADA Y EL INE NO HACE NADA, DENUNCIAN

-“PABLO ES EL EJEMPLO PRINCIPAL DE ESTA DICTADURA DISFRAZADA DE INSTITUCIONES”

José Rubén Cab, representante social de Castamay e integrante del movimiento que impulsa el registro del partido Somos México, denunció que Morena incurre en “uso y derroche de dinero público” sin que el Instituto Nacional Electoral (INE) la sancione, y señaló que ejemplo principal es el alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus, quien, afirmó, hace campaña anticipada con recursos públicos.

“¿Acaso el INE lo está fiscalizando? No”, cuestionó Cab, al tiempo que advirtió que el proceso de registro de Somos México como partido político podría derivar en movilizaciones, si el Instituto Nacional Electoral no respeta el conteo de las asambleas realizadas por la organización.

El representante social afirmó que la sociedad civil está “harta” de la actuación de los partidos, y criticó al INE por lo que consideró una “dictadura disfrazada de instituciones”, pues “¿quién revisa los actos?, el mismo INE, ¿quién es el fiscal?, el mismo INE, que se convierte en verdugo, y eso no es democracia”, sentenció.