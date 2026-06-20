GOBIERNO DE LAYDA ES AUTORITARIO Y ATENTA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: RICARDO MEDINA

Al destacar que el sello del Gobierno de Layda Sansores son la represión y la v¡ol£ncia injustificada contra varios medios de comunicación, el regidor priísta Ricardo Medina Farfán, lamentó que se siga atacando a periodistas que sólo hacen su trabajo, en referencia al reportero detenido y golpeado por policías cuando cubría un accidente.

Es evidente, añadió, que la autoridad laydista, además de v¡olent4r la ley, no quiere cerca a quienes informan con veracidad, lo que es grave y por lo cual se llevó un reconocimiento internacional por su afán de atentar contra la libertad de expresión.

Aseguró que el Gobierno de Layda Sansores demuestra a diario que no sólo está dispuesto a violentar la ley, sino también a quitarse de encima a quien se meta en su camino.

Es grave que un Gobierno se esfuerce tanto por impedir que los ciudadanos estén informados, principalmente de temas tan importantes como la seguridad, cuando debería cumplir la ley y transparentar sus funciones.