CIRCULA EN REDES: NI ESTADIO NI ZÓCALO PARA EVITAR ABUCHEOS, LA ESTRATEGIA DE SHEINBAUM: BROZO Y LORET; “LA FIFA IMPUSO PRECIOS DE BOLETOS”

Entre gritos de “Sí se puede, sí se puede” y con una escenografía alusiva al Mundial de Fútbol en Latinus, Brozo y el periodista Carlos Loret de Mola criticaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por no acudir a la inauguración del evento en el Estado “Ciudad de México”, para evitar que la abuchearan, “porque la iban a abuchear”, cuando expresidentes sí acudieron a la ceremonia a recibir chiflidos y recordatorios maternales.

Ellos (los expresidentes) dieron la cara, pero Sheinbaum Pardo no, porque le iban a dar una abucheada con todos los honores, subrayaron, y afirmaron que la mandataria mintió al anunciar que rifó su boleto para ir a la inauguración y lo ganó una niña para ir en su lugar. “Siempre salen con una mentira o una telenovela para no decirnos la verdad”, sentenciaron.

Y recalcaron: “Cuál es la verdad, pues que toda la gente que acudió al estadio con esos precios de los boletos, no le va a Morena e iban a abuchear a la Presidenta, que tampoco fue al Zócalo porque no sabían quiénes iban a llegar y ahí están los maestros bloqueando, quienes fueron sus aliados pero hoy están de rebeldones, por lo que mejor se fue al deportivo Galeana. Esto retrata a Sheinbaum”.

También, entre risas, “imaginaron” una plática entre la mandataria federal y su séquito y el órgano rector del fútbol mundial, donde la Presidenta al comentar que no se puedan pagar los precios elevados de los boletos, es una burla, recibió como respuesta: “Ehhh, yo soy la FIFA, yo te vengo a decir cómo van las cosas, no vengo a preguntar si estás o no de acuerdo, así va, van a costar un chingo porque nuestro modelo de negocios cambió, no vamos por la masa, sino por quien pueda pagar, los demás tienen tele… y punto”.