¡DESPLANTE!; ALCALDESA PRISCILA HEREDIA ENTREGA INFORME PERO LE NIEGA LA FOTO AL SÍNDICO INCÓMODO

Un momento de tensión se registró ayer por la noche durante la entrega del Segundo Informe de Gobierno del Ayuntamiento de Carmen, cuando la alcaldesa Priscilla Isabel Heredia Novelo entregó el documento al síndico jurídico Julio Manuel Sánchez Solís, quien ha criticado decisiones municipales, pero a diferencia de lo ocurrido con los demás integrantes del Cabildo, no se detuvo junto a él para la fotografía protocolaria.

El momento ocurrió durante la sesión solemne celebrada en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, cuando Heredia Novelo entregó personalmente los ejemplares del Informe a los cabildantes y posó con ellos.

Sin embargo, al llegar con Sánchez Solís, le dio el libro y continuó con el acto ante la mirada de sorpresa del síndico.

El episodio llamó la atención debido a que Sánchez Solís ha mantenido una postura crítica dentro del Cabildo, y ha cuestionado procedimientos y decisiones de la Administración municipal.

A diferencia de años anteriores, no se anunció un evento abierto para la presentación del Informe. La entrega se realizó a las 19:00 horas.