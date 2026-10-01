CIRCULA EN REDES: EL EDIL MUÑOZ PRESUME PROGRESO PERO LA CARRETERA ALEMÁN-PEJELAGARTO ESTÁ EN EL ABANDONO, DENUNCIAN

LAYDA NO LO PADECE PORQUE SE TRASLADA VÍA AÉREA, Y ALGUNAS PERSONAS BACHEAN POR CUENTA PROPIA Y COBRAN A USUARIOS

Candelaria.— Mientras el presidente municipal Jaime Muñoz Morfín presume obras, progreso y desarrollo en Candelaria, habitantes de la zona rural cuestionan la falta de resultados para atender problemas que llevan tiempo afectando a las comunidades, como el deterioro de la carretera que comunica a los ejidos Miguel Alemán y Pejelagarto.

Dicha vía que continúa en malas condiciones, pues sus numerosos baches dificultan el tránsito y representan un riesgo para automovilistas y transportistas.

La situación ha llegado al punto de que ante los oídos sordos de Muñoz Morfín, algunas personas aprovechan realizan labores de bacheo por su cuenta y luego piden aportaciones económicas a los conductores, convirtiendo el problema del deterioro de la vía en una fuente de ingresos.

Los pobladores señalan que la gobernadora Layda Sansores San Román conoce las condiciones de las vías de comunicación hacia Candelaria, pero sus traslados son vía aérea y por eso no lo padece.

La inconformidad crece entre las comunidades rurales, donde se cuestiona que mientras desde el Gobierno Municipal se insiste en el discurso de que “Candelaria avanza”, existen caminos y carreteras que siguen deteriorándose sin una intervención que resuelva el problema de manera definitiva.