TODOS LOS CAMINOS DE ADÁN Y HERNÁN LLEVAN AL PEJE: LUIS CÁRDENAS

A través de la transmisión de un video en sus redes sociales, el periodista Luis Cárdenas relató que el 17 de octubre de 2022, Andrés Manuel López Obrador defendió a Adán Augusto pese a los señalamientos en Guacamaya Leaks, sobre el peligro que representaba Hernán Bermúdez Requena, y se molestó con la prensa, en una muestra de que sí lo sabía.

Y si sabía de eso, continúa Luis Cárdenas, también lo del huachicol fiscal y de algunos “negocitos” sucios, puercos, cochinos y marranos en los que estaban metidos sus hijos, como toda corrupción que se develó del clan, con lo cual le estaba mintiendo al pueblo bueno y sabio.

Pero hay algo que no sabía AMLO: que Donald Trump ganaría la elección en Estados Unidos y con ello una presión brutal para limpiar el desastre de seguridad para que él mismo provocó. “No sabía que el poder se le acabaría”, aseveró.

Para algunos será un dios, pero en realidad es alguien que se aprovechó de la miseria para salir adelante y la ha hecho mucho daño al país, pero la historia es cruel y tal vez no quede como el mejor presidente de México, sino como el peor de su historia, apuntó.

A su publicación, Luis Cárdenas agrega que AMLO sabía también lo de los gobernadores ligados al n∆rc0.