CIERRAN NEGOCIOS POR CRISIS ECONÓMICA; SE PREVÉN MÁS CIERRES PARA EL PRÓXIMO AÑO

La complicada situación económica que atraviesa el país golpea con fuerza al pequeño comercio en Campeche, donde cada vez más negocios bajan sus cortinas ante la falta de rentabilidad y la caída en las ventas. De acuerdo con Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación Estatal del Pequeño Comercio, numerosos propietarios reconocen que difícilmente podrán sostener sus establecimientos durante 2025, pues dependen incluso de los apoyos sociales para cubrir pagos. Actualmente, la federación cuenta con un padrón de 5,800 negocios en todo el estado, aunque ya se han registrado cierres sin precisar la cifra exacta.

La dirigente indicó que municipios como Palizada, Escárcega, Candelaria y sobre todo Ciudad del Carmen son los más golpeados por la crisis. Aseguró que la situación no solo afecta a las tienditas de barrio, sino que incluso las grandes cadenas reportan una disminución en sus ventas. “Parte de los comerciantes que hoy tienen un negocio, mañana estarán del otro lado, porque la situación es insostenible”, advirtió.