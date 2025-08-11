AL CALOR DE LAS COPAS, LE DA MACHETAZO A SU COMPAÑERO

Tenabo.- En la calle 14, entre 13 y 11 del barrio de San Pedro de la cabecera tenabeña, al calor de las copas un varón asestó un machetazo en la cara a otro, quien fue auxiliado por paramédicos y trasladado al hospital de IMSS-Bienestar de Hecelchakán.

Los hechos se registraron pasadas las 3 de la mañana de hoy, y reportes indican que ambos se hicieron de palabras y luego el agresor, originario del Municipio de Campeche, sacó el arma y le dejó una cortada de más de 10 centímetros a la altura de un pómulo izquierdo.