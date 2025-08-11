CODHECAM AÚN NO EMITE DICTAMEN 2024 SOBRE CÁRCELES DE CAMPECHE Y CARMEN

El director del Sistema Penitenciario de Campeche, Javier Herrera Valles, informó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CODHECAM) aún no ha presentado su dictamen 2024 sobre las condiciones que enfrentan las personas privadas de la libertad en los Ceresos de Campeche y Carmen.

Señaló que entre las recomendaciones pendientes se encuentran mejoras en la infraestructura, entrega de kits de limpieza e higiene para mujeres y hombres, atención oportuna a los expedientes de los internos y ajustes en la alimentación para evitar los ayunos prolongados entre la cena y el desayuno.

En el caso del Cereso de Carmen, tras el operativo donde se decomisaron teléfonos celulares, drogas, bebidas alcohólicas, armas punzocortantes y otros artículos, el alcaide fue dado de baja y se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Aunque no afirmó cómo ingresaron estos objetos, Herrera Valles admitió que existen situaciones irregulares que deben investigarse.