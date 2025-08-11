lunes, agosto 11, 2025
Lo último:
Municipales

INTENTAN EJECUTAR A HOMBRE EN MIGUEL COLORADO; YA HABÍA SIDO AMENAZADO

user editor

Champotón.- Un hombre identificado como Francisco J.U., de 38 años y de oficio campesino, fue atacado a balazos la tarde del domingo en la comunidad de Miguel Colorado, resultando herido en una pierna.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas del domingo, cuando dos sujetos a bordo de motocicletas, una gris y otra negra, y con el rostro cubierto con pasamontañas, llegaron al domicilio del lesionado. Al verlo, abrieron fuego con un arma calibre 9 mm, provocándole la lesión. Al no lograr consumar la ejecución, los agresores huyeron del lugar.

Aunque no se precisó el motivo del ataque, se confirmó que días antes la víctima ya había recibido amenazas. Sus familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital General de Champotón, mientras elementos policiacos desplegaron un operativo en la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.

También te puede gustar

Piden no hacer justicia por mano propia; víctimas pueden pasar a ser victimarios

telemarwebmaster_gs2m70wg

Como ‘cobarde matoncito’ y ‘sinvergüenza’ califica ex presidente de Bolivia a AMLO

telemarwebmaster_gs2m70wg

Analizan Ley de Ingresos de municipios, Ayto de Campeche aumentaría el impuesto predial

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *