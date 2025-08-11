INTENTAN EJECUTAR A HOMBRE EN MIGUEL COLORADO; YA HABÍA SIDO AMENAZADO

Champotón.- Un hombre identificado como Francisco J.U., de 38 años y de oficio campesino, fue atacado a balazos la tarde del domingo en la comunidad de Miguel Colorado, resultando herido en una pierna.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas del domingo, cuando dos sujetos a bordo de motocicletas, una gris y otra negra, y con el rostro cubierto con pasamontañas, llegaron al domicilio del lesionado. Al verlo, abrieron fuego con un arma calibre 9 mm, provocándole la lesión. Al no lograr consumar la ejecución, los agresores huyeron del lugar.

Aunque no se precisó el motivo del ataque, se confirmó que días antes la víctima ya había recibido amenazas. Sus familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital General de Champotón, mientras elementos policiacos desplegaron un operativo en la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.