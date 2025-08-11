EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 11 DE AGOSTO DE 2025

ANTICIPAN FRACASO TOTAL DE LAYDA

¿Recuerda usted cuántas ocasiones Layda Sansores repitió en su informe que estaba poniendo los cimientos o bases para proyectar Campeche a un mejor futuro? Por si no entendió bien lo que eso significa, quiso decir que no ha podido hacer nada, que fracasó, tal y como narra Rodrigo Pacheco en su artículo “La recesión Sansores en Campeche”.

El columnista señala que “el único estado con una tendencia negativa sostenida entre 1980 y 2023 es Campeche” y que “entre 2000 y 2023 experimentó una contracción económica de 38%, es decir, vive en una recesión que ha durado todo lo que va del siglo XXI”. Por esa difícil situación uno pensaría que Layda Sansores “habría actuado con sentido de urgencia”. Pero no fue así. “Su mandato se ha caracterizado por exabrupto tras exabrupto; de la economía, nada”. Peor aún, “actúa como cacique” y “carece de conciencia situacional”.

Rodrigo Pacheco nos adelanta que “la economía campechana no tiene luz al final del túnel. Los anuncios del Plan Pemex no parecen muy alentadores y ahora, con severos problemas de libertad de expresión correlacionados con la susceptibilidad ante el evidente fracaso económico, podemos hablar de la ‘recesión Sansores’.” Prepárese que seguiremos decreciendo. No se ven las bases de Sansores, ni sus obras, ni mejoras en salud, educación, turismo… ¿Qué hizo con los más de 100 mil millones de pesos que ha manejado?

VACACIONES DE LUJO EN HOLANDA

Valiéndole lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, Layda Sansores viajó a Holanda a disfrutar. Los Rozones, de La Razón de México, comentan al respecto.

“Otra militante de la 4T que busca mitigar su ‘extenuantes’ jornadas laborales, es la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien se le vio el pasado martes, junto a su hermana Laura, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, haciendo fila para tomar un vuelo hacia Amsterdam. No se tiene conocimiento de qué tuviera programada una gira de trabajo, por lo que la conclusión entre usuarios de redes sociales fue que se trata de unas vacaciones doradas, en una de las ciudades más caras de Europa. No faltó el ocurrente que comentó que la mandataria se fue lejos del país para reflexionar sobre la censura que impuso a un periodista en Campeche, o sobre la impunidad en torno a la violación tumultuaria que sufrió una joven presuntamente a manos de tres brigadistas de Morena. Lo mejor, dicen algunos, será esperar a que Layda nos explique qué fue a hacer a la capital de Holanda, siempre y cuando no se tarde 10 días en hacerlo. Pendientes.”

Pero ¿cuáles jornadas extenuantes? La gobernanta labora los martes en su Jaguar, los miércoles en sus audiencias ciudadanas a modo y los jueves en reuniones inútiles e improductivas. Luego se va del Estado hasta su próximo show. ¿Eso la cansa?