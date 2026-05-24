CONTINÚA EL BLOQUEO EN LA CARRETERA FRONTERA – CIUDAD DEL CARMEN; HAY LARGAS FILAS

Por segundo día consecutivo continúa el bloqueo sobre la carretera federal Frontera–Ciudad del Carmen, a la altura del kilómetro 93, donde ciudadanos mantienen cerrada la circulación como parte de una protesta. Durante la manifestación, los inconformes han permitido el paso intercalado de tráileres para evitar mayores afectaciones al transporte de carga.

Hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo entre las autoridades y los manifestantes para liberar completamente la vialidad, situación que mantiene largas filas y tiempos de espera para automovilistas y transportistas que transitan entre Tabasco y Campeche. Ante este panorama, se recomienda a los viajeros tomar precauciones, salir con anticipación y mantenerse atentos a los reportes viales ante cualquier cambio en la circulación.