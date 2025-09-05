“DOS PESAS Y DOS MEDIDAS; POLICÍAS PROTEGEN FUNCIONARIO EN PRESUNTO ESTADO DE EBRIEDAD: DZIB REYES

El comunicador Leandro E. Dzib Reyes compartió en redes sociales una publicación en la que cuestionó el presunto trato preferencial hacia un funcionario en presunto estado de ebriedad y la dureza con la que se actuó contra el periodista Jorge González Valdez.

En su mensaje escribió textualmente:

“No iba pedote, dice Acosta Pacheco. Dice Balich (el ‘señor’ de San Román), que todo fue un incidente, que el borracho era el otro —al que ahorcan en el suelo por un policía—, que su jefa la gobernadora ordenó a los sobrinitos de Marcela ‘tolerancia’ a los conductores que salen pedísimos del campo Cruz Azul, que pide disculpas al pueblo sabio y bueno por entorpecer la labor de los policías.

Las dos pesas y las dos medidas, cuando el periodista Jorge González pidió respetar la ley de Vialidad a policías que detenían a un motocicleta, lo tundieron a madrazos, lo amarraron y lo encerraron 72 horas en pestilentes separos de la Fiscalía.

Luego dicen que no hay ‘favores ni privilegios’ a los conspicuos servidores públicos de la 4T”.