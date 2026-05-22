NAVALES RESCATAN A 2 PESCADORES CUYA LANCHA SE HUNDÍA POR FILTRACIÓN DE AGUA

Elementos de la Secretaría de Marina, a través del Sector Naval de Ciudad del Carmen, rescataron a 2 pescadores luego de que la embarcación en que navegaban comenzó a hundirse por una filtración de agua, en las inmediaciones de la boya de recalada del puerto.

De acuerdo con información oficial, personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) en Carmen detectó en recorridos de vigilancia que la embarcación ribereña “Luis Enrique IX” presentaba situación de riesgo con 2 tripulantes a bordo.

Ante la emergencia, la Armada de México desplegó una embarcación tipo Defender para remolcar la lancha hasta el muelle del mando naval en la Isla.

Al arribar a tierra, los pescadores fueron valorados por personal de Sanidad Naval, quienes les proporcionaron atención médica y tratamiento correspondiente. Tras ser reportados estables, se retiraron por sus propios medios.