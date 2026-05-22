EL DIRIGENTE SINDICAL NOS USÓ PARA QUE DESPIDIERAN AL GERENTE Y HOY NOS DA LA ESPALDA, ACUSAN OBREROS DE MOYEL; SEGUNDO DÍA DE PARO

Hopelchén.- Tras no llegar ayer a acuerdos con los directivos, obreros de la maquiladora Moyel cumplen hoy viernes con su segundo día de paro laboral exigiendo el pago justo de reparto de utilidades, y denunciaron que el dirigente sindical Eduardo Mata los abandonó hoy luego de alentarlos para que despidieran al gerente, a quien sólo identificaron como Braulio.

El trabajador Emilio Uicab mencionó que por 3 años de antigüedad recibió 5 mil quinientos pesos en el 2025, pero en este año sólo quieren darle 500 pesos.

Los inconformes expusieron que esta situación es la punta del iceberg de todo lo que sucede al interior de la maquila, donde, acusaron, son maltratados y no cuentan con óptimas condiciones para laborar.

Revelaron que ayer fue despedido el gerente Braulio, a través del apoyo del sindicato, pero hoy el líder sindical Eduardo Mata les dio la espalda, ante lo cual exhibieron a través de un cartel: “Queremos soluciones porque el sindicato nos está abandonando después de que ellos nos alentaron para despedir al ingeniero Braulio, consiguieron lo que quisieron y nos dieron la espalda”.

Cabe señalar que un vigilante intentó cerrar las rejas pero los obreros se lo impidieron, por lo cual una permanece abierta para declarar y tener contacto con la prensa.