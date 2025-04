DIPUTADOS CONFIRMAN QUE PEMEX NO HA PAGADO, Y COMITIVA IRÁ HOY A LAS OFICINAS CENTRALES A EXIGIRLE QUE CUMPLA

¡DE NUEVO DESMIENTEN A LAYDA!

Una representación de diputados locales de Campeche entregará hoy en las oficinas centrales de Pemex, el exhorto que aprobaron para que realice los millonarios pagos que adeuda a empresarios de Carmen, ya que aún no cumple con lo ofrecido de liquidar débitos, anunció la diputada local Tania González Pérez.

Hay al menos 60 empresas hoteleras y restauranteras a las que no se les ha pagado, “y son RFC de Carmen que han tenido que cambiar de estrategia y rediseñarse, porque los pagos no tienen para cuándo, tratando de no correr a sus empleados, pero esto es cada vez menos sostenible”.

A algunos empresarios sólo les han agilizado cierta parte del pago, pero otros no han recibido nada desde enero de 2024.

