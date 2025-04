“PUES VAYAN Y VENDAN A LA PUTA MADRE QUE LOS PARIÓ”; ASÍ DEFENDIÓ LA GOBERNADORA LOS PROGRAMAS SOCIALES

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, lanzó nuevamente una de sus “frases más polémicas” para defender los programas sociales que actualmente operan en el país, y que asegura que son posibles gracias a que “hoy tenemos un gobierno humanista”. Sin censura expresó nuevamente “Vendían la energía, vendían el petróleo, yo les decía: pues ya nomás les falta que vayan y vendan a la puta madre que los parió”.

Sansores recordó su tiempo como senadora, cuando presenció —según dijo— el desmantelamiento del país: “Me sentía indignada, era senadora e iba viendo cómo iban despedazando la patria, pisoteando la soberanía”.

También cuestionó la pasividad de las juventudes en aquel entonces, contrastándola con la resistencia de su generación: “¿Y la juventud dónde estaba? No veías a los jóvenes defendiendo en las calles la bandera de la libertad y el derecho a tener un pueblo libre. No nos quedábamos callados por ignorancia, porque no sabíamos”.

Su discurso, lejos de inspirar, terminó siendo una mezcla de reproches confusos, frases altisonantes y una visión que parece más interesada en justificar su pasado.