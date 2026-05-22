CIRCULAENREDES: DENUNCIA ANOMALÍAS PARA SACARLA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE POLICÍA EN ESCÁRCEGA; EXIGE A LAYDA Y A MARCELA QUE LE HAGAN JUSTICIA

A través de un video difundido en sus redes sociales, la usuaria Faride Burgos Burad denunció que en medio de presiones del alcalde Juan Carlos Hernández Rath y del comandante de la corporación y sin notificación oficial de por medio, le impidieron presentar examen de control y confianza e ingresar a la Policía Municipal de Escárcega, y en su lugar nombraron a otra persona (“La Mosca”) que fue agente hace muchísimo tiempo.

Explicó que inició el proceso el año pasado, por lo cual viajó 3 veces a Campeche a pruebas físicas y médicas, lo que le costó dinero de su bolsillo, y se quejó de que no le dijeran desde el principio que una falta administrativa que cometió era impedimento, pero hasta el momento nadie le ha notificado nada, y exigió a la gobernadora Layda Sansores y a la jefa policiaca Marcela Muñoz una investigación exhaustiva para aclarar por qué fue excluida y se haga justicia.

Recordó que inició el trámite en julio de 2025, pero fue suspendido porque no se reunió el número suficiente de aspirantes. Luego, en enero de 2026, el edil Hernández Rath anunció la reactivación de la convocatoria, por lo cual ella y otros aspirantes retomaron el proceso y entregaron la documentación requerida en tiempo y forma.

La aspirante relató que durante el procedimiento surgió un documento relacionado con una falta administrativa derivada de un incidente ocurrido anteriormente en una tienda departamental, y aseguró que dicho antecedente nunca le había impedido formar parte de instituciones como la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y el Inegi.

Burgos Burad señaló que el hermano del alcalde le comentó que no continuara porque las pruebas de control y confianza costaban alrededor de 10 mil pesos al Municipio, mientras “el licenciado Cobos” y el comandante intentaron convencerla para que desistiera, pese a que otros dos aspirantes con antecedentes similares sí fueron incluidos en la lista para realizar las pruebas en Campeche.