CHOQUE DE TAXI CON EL TREN LIGERO DEJA CUATRO HERIDOS

Un fuerte accidente se registró la noche del sábado en el cruce de la avenida Cuauhtémoc con la calle 102, en el Barrio de Santa Lucía, cuando un taxi de la agrupación Murallas fue impactado por una unidad del Tren Ligero. El violento choque causó gran alarma entre los vecinos y transeúntes, pues el golpe sacudió parte del convoy.

De acuerdo con testigos, el conductor del taxi habría ignorado el semáforo en rojo e invadido la vía del DRT, provocando el encontronazo. El saldo fue de cuatro personas lesionadas, entre ellas una trabajadora del Tren Maya con posible fractura de costillas. Afortunadamente, el Tren Ligero viajaba semivacío, lo que evitó una tragedia de mayores proporciones. Elementos de la Policía Estatal y paramédicos acudieron para atender a los heridos, mientras el caso fue turnado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades.