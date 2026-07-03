“REGRÉSENME A MIS PAPÁS”, CLAMA HIJA DE PAREJA DESAPARECIDA, Y DENUNCIA QUE LA FISCALÍA NO ACEPTÓ LA DENUNCIA POR PRESUNTO SECUESTRO

“Por lógica, mis papás no se fueron por su voluntad, ¿cómo le llaman a eso, cuando se llevan a alguien contra su voluntad? No es una desaparición”, aseveró Dayana Rocha, una de las 4 hijas de la pareja cuyo paradero aún no se sabe, al relatar el calvario que viven.

Relató que sus papás siempre iban al rancho y tardaban en regresar máximo 3 horas, pero avisaban, pues su mamá tiene teléfono satelital. Tras pasar alrededor de 7 horas sin que avisara, empezó a marcarle, pero todas las llamadas fueron perdidas. Fueron a casa de su abuelito, mamá de su papá, donde hasta la fecha pernoctan.

Ese día por la noche se trasladaron al rancho, donde sólo encontraron rastros de las llantas de la cuatrimoto, que luego hallaron muy lejos, al otro lado de las vías del Tren Maya, a 10 kilómetros de Miguel Colorado.

La joven confirmó que encontraron la cuatrimoto de sus progenitores, y encontraron impactos de arma de fuego y señales de forcejeo.

Dayana reveló que la Fiscalía del Estado no quiso aceptar la denuncia por presunto secuestro, pese a que informaron sobre las pertenencias encontradas, ante lo cual pidió ayuda a las autoridades para encontrar a sus padres y hacer justicia.

“Mi papá me enseñó muchas cosas, pero no a estar sin él. No hemos comido bien y no sé ser mamá de mis hermanitos menores de edad, necesito saber dónde están porque no tengo a dónde ir”, exclamó.

Fuente: Tves Escárcega.