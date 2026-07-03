CHOQUE ENTRE CAMIONETAS TERMINA EN VOLCADURA FRENTE A PLAZA REAL; DOS LESIONADOS
Un fuerte choque entre una Ford Escape y una Jeep Compass terminó en volcadura la tarde de este viernes en el cruce de las avenidas Periférica Norte y Concordia, frente a Plaza Real. De manera preliminar, se informó que la Ford Escape habría ignorado la luz roja del semáforo, lo que provocó el impacto entre ambas unidades y derivó en que una de ellas terminara volcada sobre la vialidad.
El accidente dejó un saldo de dos personas con lesiones leves, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos, sin requerir traslado a un hospital. Posteriormente, autoridades de tránsito realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.