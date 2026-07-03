viernes, julio 3, 2026
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POR REBOSAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN REGISTRO DEL BAZAR ARTESANAL, LA ALCALDÍA DE CAMPECHE LEVANTA ACTA

San Francisco de Campeche.- Tras atender un reporte por el rebosamiento de un registro, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la Alcaldía de Campeche inspeccionó el Bazar Artesanal, concretamente en el estacionamiento, y detectó que se trata de un pozo artesanal pluvial particular, tras lo cual levantó acta circunstanciada.

La autoridad informó que el mantenimiento y funcionamiento de dicha instalación corresponde al administrador o propietario legal del inmueble, es decir, no es parte de la infraestructura municipal, y como parte del procedimiento levantó el acta circunstanciada de verificación con folio 659, para dar seguimiento al caso conforme a la normatividad vigente.

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