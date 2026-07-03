HAY QUE COBRAR IMPUESTOS A AHORROS DE EMPLEADOS FALLECIDOS Y HERENCIAS: MAGISTRADA LENIA BATRES

Durante una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada Lenia Batres se pronunció a favor de que los beneficiarios de una cuenta de retiro de un trabajador fallecido paguen Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El caso trataba sobre recursos acumulados por una persona trabajadora que murió, teniendo como duda si ese dinero podía tratarse como herencia o legado, los cuales están exentos de ISR.

Batres expresó: “Yo creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado. Tanto en este caso como en el caso de la herencia y el legado, una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo (…) y que en estricto sentido reproduce desigualdades sociales. Entonces, yo creo que debe gravarse”.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz expuso que el argumento de la magistrada fue que el beneficiario recibe esos recursos por una designación administrativa del sistema de seguridad social, no por testamento, y tampoco forman parte de la masa hereditaria, es decir, el conjunto de bienes que legalmente integran una herencia.

También consideró injusto que herencias y legados no paguen impuestos, y que quien recibe un recurso que no provino de su esfuerzo reproduce desigualdades sociales, por lo cual la Corte debería ir por generar más distribución de riqueza en lugar de más concentración, “y que esa distribución sucede cuando se pagan impuestos por quien no genera la ganancia”.

Video: Juan Ortiz.