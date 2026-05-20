miércoles, mayo 20, 2026
Lo último:
Nacionales

HACE 2 AÑOS SHEINBAUM PRESUMIÓ PROYECTO CANCELADO EN MAHAHUAL: KIKE MIRELES

-“¡ASÍ LA HIPOCRESÍA DEL GOBIERNO DE CUARTA!”

CIRCULA EN REDES.- En una publicación difundida en sus redes sociales, el creador de contenido Kike Mireles criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por querer deslindarse del proyecto Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, cancelado porque iba en perjuicio del ecosistema, cuando, afirmó, ella lo presumió hace 2 años.

Mostró un video donde la mandataria hace el anuncio y resalta que la “inversión turística va a estar vinculada con el Tren Maya”.

También te puede gustar

PEMEX ENVIÓ A CUBA MÁS DE 3 MIL MDD EN PETRÓLEO, PERO REPORTÓ SOLO 400 MDD EN EU

Gobernador Aysa González se reúne con Secretaria de Gobernación

ENCUESTAS DE MASSIVE CALLER DAN VENTAJA A XÓCHITL SOBRE CLAUDIA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *