HACE 2 AÑOS SHEINBAUM PRESUMIÓ PROYECTO CANCELADO EN MAHAHUAL: KIKE MIRELES

-“¡ASÍ LA HIPOCRESÍA DEL GOBIERNO DE CUARTA!”

CIRCULA EN REDES.- En una publicación difundida en sus redes sociales, el creador de contenido Kike Mireles criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por querer deslindarse del proyecto Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, cancelado porque iba en perjuicio del ecosistema, cuando, afirmó, ella lo presumió hace 2 años.

Mostró un video donde la mandataria hace el anuncio y resalta que la “inversión turística va a estar vinculada con el Tren Maya”.