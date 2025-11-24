¡AHORA ES FEMSA!; LA SCJN REABRE CASO FISCAL QUE YA HABÍA DESECHADO PORQUE EL PAÍS ESTÁ QUEBRADO Y NECESITA DINERO: ADN40MX

A través de un video divulgado en sus redes sociales, el canal de noticias ADN40Mx advierte que cada vez son más las empresas perseguidas por el régimen, primero fue Samsung pidiéndole doble tributación, que significaba pagar 300 mil millones de pesos, y ahora Femsa por supuesto adeudo fiscal de 2 mil 868 millones de pesos, pese a que el 5 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había rechazado dicha revisión, pero el 13 del mismo mes reabrió el caso, lo que generó un precedente que rompe la caducidad y la cosa juzgada, afectando el Estado de Derecho y la certeza jurídica para invertir en el país al cambiar las reglas del juego en cualquier momento, lo que ahuyentaría inversiones.

Este movimiento, impulsado por la ministra Lenia Batres al inconformarse con la primera decisión y solicitó una revisión, forma parte de una estrategia del Gobierno para buscar más recursos a través de cobros fiscales, poniendo en jaque a grandes empresas como Samsung y Femsa.

Para ADN40, el asunto es simple: el Gobierno está quebrado y necesita más recursos para pagar las obras faraónicas que heredó del sexenio de AMLO, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el AIFA, que siguen sin ser rentables, y para seguir rescatando a Pemex.