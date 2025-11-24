lunes, noviembre 24, 2025
HUMOR: “MÉXICO ESTÁ CON SU REINA AUNQUE A LOS DEMÁS LES DUELA”, LA CANCIÓN DEDICADA A FÁTIMA BOSCH

Luego de que saliera a la luz pública la cercanía de la familia de la Miss Universo, Fátima Bosch, con la 4T y el presidente del certamen a través de un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex), en redes sociales apareció el video de una canción de Rituales para el alma 4007, donde ironizan que los mexicanos aportaron a la compra de la corona por medio de la venta de terrenos, el redondeo de centavos en tienda de conveniencia, el endeudamiento con Elektra o Fonacot, los préstamos personales, la aportación del aguinaldo y el empeño del celular, entre otros; y si hay críticas por la sospecha de corrupción, es porque “somos corruptos”, y remata: “Porque sin corona hubiera regresado, si ocupa otra le compramos, y hay que prepararnos para el 2026”.

