CONFIRMA SHEINBAUM QUE REFORMA PARA REDUCIR JORNADA LABORAL VA PARA EL PRÓXIMO AÑO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales será presentada este año, sin embargo, el debate y la votación no serán en este periodo, sino en el siguiente arranque legislativo de febrero de 2026.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz señaló que la noticia coloca la reforma, una de las más esperadas por jóvenes y trabajadores, en pausa unos meses más.

Entre lo que se ha dicho, la propuesta sería gradual hasta 2030, es decir, reducir unas horas por cada año, refirió Juan Ortiz.