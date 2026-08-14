viernes, agosto 14, 2026
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LA VIOLENCIA HA VULNERADO LA SEGURIDAD DE LOS CAMPECHANOS, LAMENTA EL CLERO

El vocero y canciller de la Diócesis de Campeche, Marco Antonio Martínez Jiménez, lamentó que la seguridad de la sociedad campechana ha sido vulnerada por la v¡olencia, ante lo cual los sectores público y privado y la ciudadanía deben contribuir, para tener otra vez la tranquilidad de años pasados.

La falta de seguridad, refirió, es la manifestación de muchas otras causas sociales, como el desempleo y la falta de oportunidades que se vive, y preocupa que cada vez es más frecuente escuchar que la v¡ol3ncia va al alza, ante lo cual hay que denunciar cualquier cosa que se vaya manifestando para no acostumbrarnos a la inseguridad.

La Iglesia Católica debe generar consciencia y las autoridades hacer su trabajo, subrayó Martínez Jiménez.

Fuente: NCS

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