INCENDIAN BODEGA ABANDONADA EN EL POLVORÍN

PLEITO ENTRE DOS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE PARA OCUPARLA, EL ORIGEN

Una bodega abandonada ubicada a un costado de la cancha techada de la colonia Polvorín, generó la movilización de bomberos para sofocar el incendio en su interior originado por el pleito entre dos personas en situación de calle, para ocupar dicho espacio.

El evento, que no dejó personas heridas ni detenidas, ocurrió esta mañana en la calle Ximbal, luego de que el “perdedor” originara las llamas de fuego.

Al observar el fuego, los vecinos avisaron al número de emergencias, y al lugar llegaron bomberos que empleados unos 5 mil litros de agua para apagar el siniestro. El inmueble quedó bajo resguardo del Municipio para el deslinde de responsabilidades.