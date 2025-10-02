TRAS RESPALDAR EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DE ALITO, CIBERNAUTAS LE EXIGEN A SHEINBAUM EXPROPIAR SAN LORENZO

Tras respaldar la presidenta Claudia Sheinbaum la expropiación de terreno de Alito Moreno, cibernautas le exigieron que mejor atienda prioridades, como hospitales con equipo necesario, y que también sean expropiadas las gasolineras y la playa de San Lorenzo de la familia Sansores.



Las peticiones fueron directas: “También las gasolineras y la playa de San Lorenzo no? Que son de toda la familia Sansores”, y “Hace falta medicamentos, hospitales con equipo necesario, dejen de inventar obras que terminan siendo elefantes blancos, dinero perdido y recursos presupuestales desviado. Atiendan prioridades”.

Otro escribió: “Que se expropie la finca ‘Rocío’ y se reparta entre los campesinos de ‘Sembrando vida’, de todas formas ahí cerca van a construir la fábrica de Claudiawonka, a que se beneficie sólo a la familia López, mejor que beneficie a muchos campesinos”.