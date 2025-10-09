CAMPECHE SIGUE EN PICADA, LA INDUSTRIA NO SE RECUPERA Y REGISTRA UNA DE LAS MAYORES CAÍDAS DEL PAÍS: INEGI

Campeche continúa sin mostrar señales de recuperación industrial y se mantiene entre los estados con peor desempeño del país, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del INEGI correspondiente a junio de 2025.

El reporte indica que la actividad industrial en la entidad se desplomó 6.1 por ciento respecto a mayo y cayó 17.3 por ciento a tasa anual, reflejando un deterioro sostenido que mantiene al estado en una tendencia descendente desde meses anteriores.

Los sectores más golpeados fueron la construcción y las manufacturas, con retrocesos de 45.6 y 20 por ciento respectivamente, seguidos por la minería, que disminuyó 11.2 por ciento. Estos indicadores confirman que la base productiva del estado continúa debilitándose, pese al leve incremento de 1.7 por ciento en generación y suministro de energía eléctrica, agua y gas natural.

El informe del INEGI detalla que mientras estados como Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas registraron avances en su actividad industrial, Campeche permaneció entre las entidades con las mayores contracciones, junto con Durango, Tabasco y Quintana Roo, que también enfrentan crisis severas en sus sectores productivos.

La situación revela que el peso de la minería y la dependencia del sector energético siguen arrastrando a la economía campechana, la cual no logra diversificarse ni estabilizar su producción industrial.