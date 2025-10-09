EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 09 DE OCTUBRE DE 2025

SANSORES, CINCO VECES MÁS CORRUPTA.

El duelo llegó a su clímax. Finalmente decidió Alejandro Moreno Cárdenas enfrentar a Layda Sansores. Afirmó que la octogenaria es “impresentable” —carente de calidad moral— y “cínica” —persona que actúa con falsedad o desvergüenza descarada—, pues lo acusa de comprar 30 hectáreas a muy bajo precio, pero no dice que ella adquirió 143 hectáreas en varios lotes de terrenos por la irrisoria cantidad de 18 centavos por metro cuadrado.

Aquí señalamos que la familia Sansores ha rentado por décadas decenas de predios al gobierno del Estado, por los cuales recibe millonarias sumas cada año, pese a que ni siquiera les dan mantenimiento. La “ciudad administrativa” hubiera ahorrado varios millones de pesos en pagos de rentas mensuales al gobierno, por eso no la concluyó Layda Sansores pese a estar terminada al 90%, argumentando que tenía irregularidades, lo cual fue una más de sus mentiras.

Si juzgamos por los terrenos que ambos compraron a precios irrisorios, tenemos que Sansores es casi 5 veces mas corrupta que Moreno. Falta saber, ahora que decidieron sacar sus trapos al sol, cuantos predios tienen dados en renta al gobierno y cuanto cobran mensualmente por cada uno. ¿Quién empieza? Los campechanos están atentos.

HAY CONFLICTO DE INTERESES EN LA ARTEC.

La familia del recién nombrado titular de la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (ARTEC), Eduardo Zubieta Marco, es accionista del grupo ADO, al cual se otorgó varias concesiones del transporte público de la capital, lo cual exhibe un claro conflicto de intereses, pues no se duda que sus decisiones favorecerán a los suyos y terminarán de arruinar a los otros prestadores de ese servicio.

Pese a que Layda Sansores se comprometió a mejorar el servicio de transporte público desde hace cuatro años, siguen sin operar debidamente las unidades del llamado Ko’ox, que al no prestar servicio a todas las colonias de la capital, obliga a los usuarios a pagar varios camiones para llegar a sus sitios de trabajo. En pocas palabras, salió mas caro el caldo que las albóndigas.

En los municipios continúan las quejas de transportistas piratas, muchos de los cuales, como sucede en Carmen con los pochimóviles, gozan de la complicidad del alcalde. La ARTEC, en vez de regular el transporte público, ha avalado esta competencia desleal y con Zubieta Marco al frente, no se espera que se ponga fin a esta ilegalidad, pues es gente de Layda Sansores, quien a su vez a permitido los excesos de Pablo Gutiérrez Lazarus en la isla.