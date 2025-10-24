LLUVIAS DEJAN SIN ELECTRICIDAD Y CLASES AL CAMPUS II DE LA UNACAR

La Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) anunció hoy la suspensión de clases en el Campus II, debido a la falta de energía eléctrica ocasionada por las fuertes lluvias registradas ayer por la noche, para salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria.

La institución exhortó a los estudiantes y personal docente a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la reanudación de actividades, una vez que el servicio eléctrico sea restablecido y se garanticen las condiciones adecuadas en las instalaciones, que por ahora están anegadas.