EXISTE PROCESO JUDICIAL EN TEXAS CONTRA POLÍTICOS MEXICANOS, REVELA CÓDIGO MAGENTA

El portal Código Magenta confirmó que en una corte federal de Texas se sigue un proceso judicial contra una red de huachicol fiscal en la que estarían implicados al menos una docena de reconocidos políticos mexicanos, de acuerdo con testimonios de testigos protegidos.

La información forma parte de la serie “El War Room | Narcopolítica en la mira”, donde se señala que las autoridades estadounidenses han puesto bajo la lupa estructuras financieras y políticas vinculadas al desvío de recursos.

Para analizar el impacto que este caso podría tener en la relación bilateral México-Estados Unidos, Código Magenta consultó al Dr. Ghaleb Krame, experto en seguridad nacional, doctor en política pública por la Universidad de Sheffield y exfuncionario del aparato de seguridad nacional, quien ofreció una lectura sobre las implicaciones políticas y diplomáticas de la investigación.