SE DESCARA EPIGMENIO IBARRA AL INTEGRARSE A LA DIRIGENCIA DE MORENA; DE CRONISTA DEL OBRADORISMO A ENCARGADO DE REVISAR AFILIACIONES

Cercano desde hace décadas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el productor y documentalista Epigmenio Ibarra, de 74 años de edad, dejó de ser sólo el cronista del obradorismo al formalizar su vínculo con la izquierda integrándose a la dirigencia de Morena dentro de una comisión interna encargada de revisar nuevas afiliaciones y definir el rumbo ideológico del partido, donde “depurará lo que considera residuos de una apertura desordenada que permitió la entrada de personajes cuestionables a sus filas”, de acuerdo con el medio Más Información, que alude a una publicación de El País.



El comunicador, llega al morenismo en una etapa de consolidación del poder presidencial bajo Claudia Sheinbaum.



Ahora, desde la estructura formal de Morena, afirma que su tarea será activar el sistema inmunológico del partido, y admite que durante el ascenso de Morena fue necesaria una política de puertas abiertas que desfondó a otros partidos como el PRD y permitió sumar liderazgos diversos, para enfrentar al régimen autoritario que dominaba México.



Esa estrategia, reconoce, también atrajo a figuras con historial oscuro, como Hernán Bermúdez, exjefe policiaco vinculado al n@rcotráf¡co, o a clanes políticos como el de Miguel Ángel Yunes, que han generado tensión interna y daños a la imagen del partido.



De la caída en los niveles de aprobación de Morena y los escándalos de figuras internas como Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña o Andrés López Beltrán, Ibarra descarta que se trate de una crisis estructural. Son daños marginales frente a la dimensión del movimiento, asegura, y sostiene que los liderazgos fundamentales –como los de López Obrador y Sheinbaum– siguen siendo ejemplares por su austeridad, congruencia y dedicación: “Si los primeros no fueran la mayoría, el colapso de Morena sería evidente”, afirma.



Del futuro electoral, advierte que la elección legislativa de 2027 será crucial para mantener el control político y legislativo que permita a Sheinbaum entregar resultados.



Además, identificó a Ricardo Salinas Pliego como el rostro de una nueva ultraderecha populista.



Mayor información: https://massinformacion.com.mx/epigmenio-ibarra-sale-del-closet-ahora-es-dirigente-de-morena/