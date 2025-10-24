COMPAS ANUNCIA SU SALIDA DE MÉXICO; EN MAYO DE 2026 CERRARÁ LA PLANTA AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

Los accionistas del complejo automotriz COMPAS, conformado por Nissan y Mercedes-Benz, responden así a la implementación de aranceles por parte de Estados Unidos.

El mensaje recurrente del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre la renegociación del T-MEC volvió a quedar en duda este jueves, luego de que Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS) informó a sus proveedores que concluirá sus operaciones en la planta ubicada en Aguascalientes el 31 de mayo de 2026, debido a “cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores”.

De acuerdo con un comunicado oficial fechado el 23 de octubre de 2025, la compañía también dio a conocer que los vehículos actualmente ensamblados en la planta tienen un ciclo de vida definido, por lo que “la producción de los modelos de Infiniti será concluida durante el mes de noviembre del presente año, y la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026”.

La empresa afirmó que mantiene “plena solidez financiera y capacidad de pago”, por lo que cumplirá con los compromisos contractuales vigentes. Además, indicó que “este proceso irá acompañado de una comunicación constante y transparente para dar certidumbre y atender cualquier situación que pudiera presentarse”.

Al final del comunicado, el Comité de Dirección de COMPAS expresó su agradecimiento a los proveedores por el trabajo conjunto y la relación sostenida durante los años de operación. “Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por la confianza, profesionalismo y compromiso que siempre nos han brindado. La relación construida con ustedes ha sido clave para el desarrollo de COMPAS”, concluye el texto.