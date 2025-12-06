sábado, diciembre 6, 2025
ASEGURA LA PRESIDENTA QUE LA MAYORÍA DE LA JUVENTUD APOYA LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA DE MÉXICO

Luego de la marcha convocada y realizada hace semanas por la Generación Z, durante la cual hubo enfrentamientos con cuerpos de seguridad y granaderos enviados por las autoridades de su Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desde el Zócalo que “las y y los jóvenes están, en su gran mayoría, con la transformación de la vida pública de México”.

Lo anterior, durante su discurso por los 7 años de la autodenominada cuarta transformación.

