A FUEGO LENTO: LA HERMANA LIZ

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

LA HERMANA LIZ

Sin importar a quién le guste o no le cuadre , la gobernadora INSURRECTA DE LA 4T a partir de la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha designado en el cargo de Secretaria de Gobierno a su ” hermana” Liz Hernández Romero con el objetivo de preparar una virtual fuga prematura de su enagenado sexenio y dejar ” cubierta la plaza” con la más destacada alumna de la familia en términos de vandalismo , una historia cargada de magia, vergüenza y fantasía en vías de recompensar esas cosas obscuras de los comprometedores pecados en la vida .

Si bien el sueño del buen Arturito Moo Cahuich solamente duró algunas horas – cual cuento campechano versión masculina del CENICIENTO EJIDAL..

Laydita muy a su estilo de jugar con las emociones, complejos, traumas y mansedumbre por interés de sus lacayos , hace esta designación con el ardid de premiar a la valiente carnal que saltó a la fama al vandalismo de la sede del PRI acusando a Alejandro Moreno Cárdenas de traidor , espionaje de la actual gobernadora y con ello se gradúa como política de excepción.

El tema aún empieza para esta lucha de sucesión donde “El Jumento de Fuego” tabasqueño- predilecto de LA CANICA DEL TÍO LUCIO ( Historia predilecta de JAJALIFE RAHMERO apologista de Adán Augusto Jirafas ) y aliado protector de aquel brioso jovencito que enloqueció a MADRACISTAS en Tabasco y Peñas en EDO MEX- sin olvidar la Cofradía Gonzalista – es tan falsa como toda su trayectoria de oportunismo, caprichos demenciales y facturas de poder a nombre del CACICAZGO paternal , ya fuera con Carlos Salinas , Luis Donaldo Colosio o los recuerdos en Siho Playa .

Después del fracaso de CHANTAJE CONTRA LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM con el tema de los adeudos de PEMEX tratando de negociar todas las pillerías de Octavio Romero. , Felipa Guadalupe Obrador y MARINSA usando a los integrantes del CCE del Carmen que al final con otro grupo de empresarios que se negaron operar la toma del Puente CARMEN- ZACATAL para crear una crisis que ” solamente podría resolver Layda Sansores “, la jugarreta operada por el truhán sobrino se vino al suelo y la Dirección de PEMEX con Víctor Rodríguez Padilla les tiraron el montaje.

Tenían que buscar un culpable y nada mejor que el pariente del Tigre de Esquinuapa Sinaloa -Armando Toledo Jamit que aliado con Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Viggiano y Laydita lograron colocar a Karlita en el Senado para tener un frente plural contra el nuevo gobierno federal y la posible pérdida de control en la sucesión gubernamental del Estado Petrolero .

Indiscutiblemente que estos eventos de abierta provocación no podrán estar pasando desapercibidos en los círculos más cercanos de Palacio Nacional , sobre todo , después del evento majadero , vulgar y corriente en el municipio de Escárcega y la posterior designación de Jorge Luis Lavalle Maury- aún en proceso con brazalete de la FGR – pero que la insolente HIJA DEL CACIQUE NEGRO no le importó el comentario en La Mañanera del Pueblo y mandó al Olímpo de ” La Chingada ” un mensaje clásico de extorsión, si no se pliegan a sus mezquindades y atípicos caprichos .

¡Todo por no haberla nombrado titular en la SEGOB!

Esto apenas inicia y la exigencia de rendir cuentas del presupuesto de tres años de ratería , no es digerible en el Gobierno de “Todos los ladrones Sansores y su pandilla” .

¿Quedará Liz Hermana como virtual Gobernadora Interina para ” cocinar la paella de la impunidad” si Laydita logra escapar de su destino ?

¿ Es Liz Hernández la candidata oficial – con anuencia o no – de MORENA , Palacio Nacional para el 2027? .

¿ Y Pablito se quedará calladito si no le reactivan sus carpetas de investigación en Carmen ?