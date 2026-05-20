DETIENEN A HOMBRE ACUSADO DE VIOLACIÓN EQUIPARADA CONTRA SU NIETA
San Francisco de Campeche.- Mediante una orden de aprehensión fue detenido E.H.C.C.V., señalado por presuntos actos de índole sexual cometidos en agravio de su nieta, menor de edad.
El aseguramiento fue realizado por agentes ministeriales cuando el imputado se encontraba sobre la avenida Concordia.
Enfrenta cargos por violación equiparada y su audiencia inicial para definir su situación jurídica estaba programada para este miércoles 20 de mayo.