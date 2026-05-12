HIJO MAYOR DE AMLO PASÓ DEL DESEMPLEO AL LUJO: NOTAS VALDO GARCA

-“MÁGICAMENTE SE CONVIRTIÓ EN EMPRESARIO EXITOSO QUE AHORA GASTA EN BOUTIQUE CARTIER”

Al resaltar que vive un estilo de vida muy diferente a la que el papá pregonaba, Notas Valdo Garca divulgó en sus redes sociales que antes del 2018, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Orador, “era un bueno para nada, desempleado y sin plan de vida, pero mágicamente se convirtió en empresario exitoso que ahora gasta en boutique de lujo”.

Recalca que pasó del desempleo a los lujos gracias al “golpe de suerte” de los hijos del Bienestar, y que nadie sabe en qué trabaja José Ramón, y pregunta: “¿Quieres saber qué tan ‘austero’ es tu político favorito? Sólo voltea a ver a sus hijos y sabrás la verdad”.

Anexa a la publicación una foto caricaturizada donde se observa a José Ramón López saliendo sonriente y con bolsas en ambos brazos de una boutique Cartier, mientras lo observan y aplauden un grupo de seis personas que portan la playera de Morena.