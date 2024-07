CIUDADANO INTERRUMPE SESIÓN DEL CONGRESO PARA EXIGIR A LOS DIPUTADOS DE MORENA QUE TRABAJEN Y CITEN A MARCELA

Es un derecho que me corresponde como ciudadano, y les exijo, principalmente a los diputados de Morena, que usen la tribuna para señalar la inseguridad que prevalece en el Municipio de Carmen, expresó Luis Alfonso Medina Peralta.



Dicen que Pablo Lazarus es el mejor alcalde, pues yo les digo que no, porque he vivido en carne propia la inseguridad, pues me asaltaron a plena luz del día y ninguna patrulla apareció, luego fui a la Policía Municipal y no me quisieron atender.