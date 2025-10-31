viernes, octubre 31, 2025
Lo último:
Nacionales

CASTIGA EU A MÉXICO AL CANCELARLE 13 RUTAS MEXICANAS POR NO RESPETAR ACUERDO BILATERAL: MINUTO CRÍTICO

En un video transmitido en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias Minuto Crítico dio a conocer que Estados Unidos castigo a nuestro país al cancelar 13 rutas mexicanas y le cerró el paso al AIFA, por lo cual Aeroméxico, Volaris y Viva quedan atrapadas en tierra en una disputa que ya huele más a guerra comercial que a tema técnico, y todo por no respetar el acuerdo bilateral de 2015 al restringir vuelos estadounidenses desde 2022.Detalla que el Gobierno de México violó un acuerdo aéreo desde 2022 al cancelar y congelar ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante 3 años, sin consecuencias, las cuales ya llegaron y con interés compuesto. “El berrinche de soberanía salió carísimo, y Estados Unidos ya pintó su raya”, recalca.

También te puede gustar

HUMOR: MALITO SE LANZÓ A VER “PESADILLA EN LA CALLE DEL SENADO 66” Y RECORDARON

FUGA DE GAS EN REFINERÍA DEER PARK DE PEMEX DEJARÍA DOS MUERTOS Y CINCO HERIDOS

Suspenden macrosimulacro del 19 de septiembre por Covid-19

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *