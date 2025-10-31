CASTIGA EU A MÉXICO AL CANCELARLE 13 RUTAS MEXICANAS POR NO RESPETAR ACUERDO BILATERAL: MINUTO CRÍTICO

En un video transmitido en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias Minuto Crítico dio a conocer que Estados Unidos castigo a nuestro país al cancelar 13 rutas mexicanas y le cerró el paso al AIFA, por lo cual Aeroméxico, Volaris y Viva quedan atrapadas en tierra en una disputa que ya huele más a guerra comercial que a tema técnico, y todo por no respetar el acuerdo bilateral de 2015 al restringir vuelos estadounidenses desde 2022.Detalla que el Gobierno de México violó un acuerdo aéreo desde 2022 al cancelar y congelar ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante 3 años, sin consecuencias, las cuales ya llegaron y con interés compuesto. “El berrinche de soberanía salió carísimo, y Estados Unidos ya pintó su raya”, recalca.