EMPRESARIOS NO RESPETAN DERECHOS LABORALES, Y NO HAY AUTORIDAD QUE LOS VIGILE: MARÍN

Ciudad del Carmen.— El empresario que no cojea de un pie, cojea del otro, por lo cual a diario decenas de trabajadores recurren al Sindicato de Obreros Carmelitas Marginados, en busca de asesoría y acompañamiento para exigir respeto a sus derechos.

De acuerdo con su secretario general Efraín Marín Chablé, hay quien no paga seguridad social, otro no paga a tiempo, otro paga una miseria y otro no da finiquito, es decir, hay variedad de inconformidades.

Expuso que ha acompañado a inconformes, y sin pelear ha logrado que obtengan lo que por derecho les corresponde, pero las quejas persistirán porque no hay autoridad que vigile a las empresas.