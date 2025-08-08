BALAZOS EN VISTA HERMOSA; NO HAY REPORTE DE PERSONAS DETENIDAS, HERIDAS O MUERTAS

La madrugada de hoy viernes fueron reportados varias detonaciones de arma de fuego en calles de Vista Hermosa, sin que haya personas aseguradas, heridas o muertas.

En el sitio, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) encontró al menos cuatro casquillos percutidos, al parecer calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados para su análisis en el Laboratorio de Balística.

Vecinos avisaron al 911, y hasta el momento no se sabe si fueron al aire o contra algún predio, vehículo o persona en particular. Las investigaciones las lleva a cabo personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).