PESE A ESFUERZO DE PARAMÉDICOS, PIERDE LA VIDA DENTRO DE SU CASA TRAS CONVULSIONAR

En un predio ubicado en la calle San Julián de la colonia Revolución, en vano resultaron los esfuerzos de paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para salvar la vida de un hombre de aproximadamente 47 años de edad que padecía cirrosis hepática y tuvo convulsiones, pues al ser entubado sufrió paro cardiaco.

Ante familiares, los paramédicos trataron de salvarle la vida colocándole tubos en la boca para extraer el líquido y aplicarle el RCP con desfibrilador. Fueron apoyados por más de 5 agentes policiacos, quienes acordonaron la zona.

El hecho ocurrió hoy y fue reportado por parientes de la víctima, tras lo cual llegó la unidad 236 del SAMU, cuyo personal llegó al dormitorio para tratar de salvarle la vida, pero tras los primeros auxilios convulsionó y perdió la vida.

La mamá entró en crisis nerviosa y fue estabilizada en el lugar, en tanto vecinos revelaron que el hijo era adicto a las bebidas etílicas y que lo habían visto la tarde de ayer.